Премьер Чехии Бабиш не исключил, что будет баллотироваться на пост президента
- Reuters
«Меня все спрашивают об этом (о президентской кандидатуре. — RT), так мне пришло в голову, что люди могли бы начать сбор подписей, и если бы было достаточно подписей… Но я не хочу опережать события, увидим», — цитирует Бабиша РИА Новости.
Агентство напоминает, что ранее президент Милош Земан говорил о том, что поддерживает выдвижение кандидатуры Бабиша на пост главы государства.
11 ноября президент Чехии принял отставку правительства.
8 ноября победившие на парламентских выборах в Чехии пять либеральных партий подписали соглашение о создании коалиционного правительства страны.
Земан поручил главе Гражданской демократической партии Петру Фиале сформировать новый кабмин.