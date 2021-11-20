Премьер Чехии Бабиш не исключил, что будет баллотироваться на пост президента

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш не исключил, что на следующих президентских выборах выдвинет свою кандидатуру. Полномочия председателя правительства закончатся 26 ноября, на этот пост будет назначен лидер коалиции «Вместе» Пётр Фиала.

«Меня все спрашивают об этом (о президентской кандидатуре. — RT), так мне пришло в голову, что люди могли бы начать сбор подписей, и если бы было достаточно подписей… Но я не хочу опережать события, увидим», — цитирует Бабиша РИА Новости.

Агентство напоминает, что ранее президент Милош Земан говорил о том, что поддерживает выдвижение кандидатуры Бабиша на пост главы государства.

11 ноября президент Чехии принял отставку правительства.

8 ноября победившие на парламентских выборах в Чехии пять либеральных партий подписали соглашение о создании коалиционного правительства страны.

Земан поручил главе Гражданской демократической партии Петру Фиале сформировать новый кабмин.