Блинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в Йемене

Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от хуситов освобождения местных сотрудников американского посольства в Йемене.

«Хуситы должны немедленно освободить всех йеменских сотрудников США», — говорится в сообщении Блинкена на сайте Госдепа.

Он добавил, что от хуситов требуется вернуть собственность посольства и прекратить угрозы.

По его словам, данное задержание является нарушением дипломатических норм.

8 ноября спецпосланник США Тим Лендеркинг и поверенный в делах США в Йемене Кэти Уэстли посетили йеменский город Аден.