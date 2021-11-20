Блинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в Йемене
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«Хуситы должны немедленно освободить всех йеменских сотрудников США», — говорится в сообщении Блинкена на сайте Госдепа.
Он добавил, что от хуситов требуется вернуть собственность посольства и прекратить угрозы.
По его словам, данное задержание является нарушением дипломатических норм.
8 ноября спецпосланник США Тим Лендеркинг и поверенный в делах США в Йемене Кэти Уэстли посетили йеменский город Аден.