Путин лично поздравил Мирзиеева с победой на президентских выборах в Узбекистане

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Президент России Владимри Путин во время личной встречи поздравил своего коллегу из Узбекистана Шавката Мирзиеева с победой на выборах в октябре.
Путин лично поздравил Мирзиеева с победой на президентских выборах в Узбекистане
  • Reuters

«Прежде всего хочу вас поздравить с убедительной победой на выборах... У вас всё получается, вы уверенно двигаетесь вперёд, страну поднимаете — и результат есть», — цитирует Путина РИА Новости.

По его словам, люди видят это и чувствуют, об их доверии свидетельствуют результаты выборной гонки.

Президентские выборы в Узбекистане прошли в воскресенье, 24 октября, они признаны состоявшимися. Мирзиеев набрал 80,1% голосов избирателей.

Новоизбранный глава государства 6 ноября принёс присягу на совместном заседании обеих палат парламента страны.

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