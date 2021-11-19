Fox News: пресс-секретарь Камалы Харрис уходит в отставку

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Пресс-секретарь вице-президента США Эшли Этьен подала заявление об отставке. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник.

Как отмечается, уход пресс-секретаря произошёл на фоне падения рейтинга популярности Камалы Харрис.

«Эшли — очень ценный член команды вице-президента, которая неустанно работала для продвижения целей администрации», — приводит телеканал слова представителя Белого дома.

По данным Fox News, Этьен покинет свой пост в декабре.

В октябре сообщалось, что рейтинг одобрения политики президента США Джо Байдена среди американцев достиг минимального значения за всё время его пребывания в должности главы Белого дома.

Подробнее — в материале RT.

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