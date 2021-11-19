Fox News: пресс-секретарь Камалы Харрис уходит в отставку
Как отмечается, уход пресс-секретаря произошёл на фоне падения рейтинга популярности Камалы Харрис.
«Эшли — очень ценный член команды вице-президента, которая неустанно работала для продвижения целей администрации», — приводит телеканал слова представителя Белого дома.
По данным Fox News, Этьен покинет свой пост в декабре.
В октябре сообщалось, что рейтинг одобрения политики президента США Джо Байдена среди американцев достиг минимального значения за всё время его пребывания в должности главы Белого дома.
Подробнее — в материале RT.