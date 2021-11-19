Байден призвал Канаду и Мексику к совместной борьбе с пандемией коронавируса

США, Канада и Мексика должны вместе заняться борьбой с пандемией коронавирусной инфекции. Такое мнение выразил американский лидер Джо Байден.

«Наше североамериканское видение будущего основывается на наших общих сильных сторонах», — цитирует ТАСС Байдена.

По его словам, три страны должны работать вместе.

«Мы должны положить конец пандемии и предпринять решительные действия, чтобы сдержать климатический кризис», — добавил американский лидер.

Он также заявил о важности партнёрства трёх стран в обеспечении устойчивости цепей поставок и кибербезопасности.

Ранее сообщалось, что США, Канада и Мексика проведут саммит на высшем уровне 18 ноября.