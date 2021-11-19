Байден призвал Канаду и Мексику к совместной борьбе с пандемией коронавируса
- AP
- © Susan Walsh
«Наше североамериканское видение будущего основывается на наших общих сильных сторонах», — цитирует ТАСС Байдена.
По его словам, три страны должны работать вместе.
«Мы должны положить конец пандемии и предпринять решительные действия, чтобы сдержать климатический кризис», — добавил американский лидер.
Он также заявил о важности партнёрства трёх стран в обеспечении устойчивости цепей поставок и кибербезопасности.
Ранее сообщалось, что США, Канада и Мексика проведут саммит на высшем уровне 18 ноября.