Байден призвал Канаду и Мексику к совместной борьбе с пандемией коронавируса

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США, Канада и Мексика должны вместе заняться борьбой с пандемией коронавирусной инфекции. Такое мнение выразил американский лидер Джо Байден.
Байден призвал Канаду и Мексику к совместной борьбе с пандемией коронавируса
  • AP
  • © Susan Walsh

«Наше североамериканское видение будущего основывается на наших общих сильных сторонах», — цитирует ТАСС Байдена.

По его словам, три страны должны работать вместе.

«Мы должны положить конец пандемии и предпринять решительные действия, чтобы сдержать климатический кризис», — добавил американский лидер.

Он также заявил о важности партнёрства трёх стран в обеспечении устойчивости цепей поставок и кибербезопасности.

Ранее сообщалось, что США, Канада и Мексика проведут саммит на высшем уровне 18 ноября.

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