Британия и Польша подписали соглашение о сотрудничестве в создании системы ПВО

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Великобритания и Польша подписали соглашение о намерениях сотрудничать по созданию новой системы ПВО. Соответствующая информация приводится на сайте британского Минобороны.
Британия и Польша подписали соглашение о сотрудничестве в создании системы ПВО
  • Reuters
  • © Stefan Wermuth

«Это соглашение внесет существенные изменения в наше оборонное сотрудничество с Польшей и откроет путь к еще более тесному взаимодействию наших военных», — приводятся слова министра обороны Великобритании Бен Уоллес.

Как отмечается, данное соглшение предусматривает, что две страны будут делиться передовыми технологиями для разработки будущей системы ПВО наземного базирования Польши NAREW.

Ранее сообщалось, что британские военные окажут помощь Польше в укреплении заграждений на границе с Белоруссией. 

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