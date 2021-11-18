Умер основатель ресторана «Русский самовар» в Нью-Йорке Каплан

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Основатель ресторана «Русский самовар» (Russian Samovar) в Нью-Йорке Роман Каплан умер в США на 84-м году жизни. Об этом говорится на странице ресторана в Instagram.
Умер основатель ресторана «Русский самовар» в Нью-Йорке Каплан
  • @russiansamovar_nyc_
  • Instagram

«С тяжёлым сердцем и великой горечью мы вынуждены сообщить, что Роман Каплан покинул нас», — говорится в сообщении.

Уточняется, что похороны пройдут в Нью-Йорке.

Ранее стало известно о смерти актёра из фильма «Ночной дозор» Игоря Савочкина.

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