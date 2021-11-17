Зеленский предложил ЕК снизить стоимость транзита газа и предоставить свои ПХГ для резерва

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Украина готова снизить стоимость транзита газа и предоставить свои подземные хранилища для стратегического резерва.
Зеленский предложил ЕК снизить стоимость транзита газа и предоставить свои ПХГ для резерва
  • Reuters
  • © Stefanie Loos

Об этом он сказал во время телефонного разговора с главой ЕК.

В беседе он представил ей ряд предложений, направленных на «предотвращение энергетического кризиса в Европе».

«Президент Украины подчеркнул, что наше государство готово снизить стоимость транзита газа на своей территории и предоставить собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива», — говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.

В октябре фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз изучит вопрос создания стратегических запасов газа.

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