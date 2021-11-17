Зеленский предложил ЕК снизить стоимость транзита газа и предоставить свои ПХГ для резерва
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Об этом он сказал во время телефонного разговора с главой ЕК.
В беседе он представил ей ряд предложений, направленных на «предотвращение энергетического кризиса в Европе».
«Президент Украины подчеркнул, что наше государство готово снизить стоимость транзита газа на своей территории и предоставить собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива», — говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.
В октябре фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз изучит вопрос создания стратегических запасов газа.