Зеленский предложил ЕК снизить стоимость транзита газа и предоставить свои ПХГ для резерва

Украинский президент Владимир Зеленский заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Украина готова снизить стоимость транзита газа и предоставить свои подземные хранилища для стратегического резерва.

Об этом он сказал во время телефонного разговора с главой ЕК.

В беседе он представил ей ряд предложений, направленных на «предотвращение энергетического кризиса в Европе».

«Президент Украины подчеркнул, что наше государство готово снизить стоимость транзита газа на своей территории и предоставить собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива», — говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.

В октябре фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз изучит вопрос создания стратегических запасов газа.