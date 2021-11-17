В США число умерших за год от передозировки впервые достигло 100 тысяч
- AP
Как пишет агентство, смертность от передозировки в США росла в течение более 20 лет, за последние два года она лишь ускорилась и, согласно новым данным, за последний год выросла почти на 30%.
Американский президент Джо Байден назвал этот показатель «трагической вехой».
«Это неприемлемо и требует беспрецедентной реакции», — отметил глава офиса Национальной политики контроля над наркотиками доктор Рахул Гупта.
По мнению экспертов, основными причинами смерти от передозировки стали незаконные поставки обезболивающего наркотического препарата фентанила и пандемия COVID-19, вследствие которой многие потребители наркотиков оказались в социальной изоляции и не смогли получить лечение или другую поддержку.