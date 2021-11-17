Суд ЕС выявил несоответствие польской системы делегирования судей законодательству союза

Суд ЕС постановил, что система делегирования судей в Польше не соответствует законодательству Европейского союза. В частности, это касается полномочий министра юстиции Польши делегировать судей в вышестоящие суды и уволить судью в любое время без указания причины.

РИА Новости

Об этом сообщает «Польское радио». Заместитель министра юстиции Польши Себастьян Калета заявил, что решение суда ЕС является «очередной политической атакой, направленной на дестабилизацию польской правовой системы». По его словам, практика по делегированию полномочий судей является компетенцией министров юстиции во многих странах Европейского союза. Ранее суд ЕС обязал Польшу платить штраф €1 млн в день до внесения правок во внутреннее законодательство. Калета назвал решение суда ЕС «узурпацией и шантажом». Подробнее — в материале RT.