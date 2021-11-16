В бундестаге высказались о приостановке в ФРГ сертификации Nord Stream 2 AG

Рост цен на газ подстегнуло решение регулятора ФРГ о приостановке процесса сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2», заявил депутат бундестага от партии «Левые» Клаус Эрнст.

«Приостановка процесса сертификации Nord Stream 2 федеральным сетевым агентством подстёгивает рост цен», — цитирует Эрнста РИА Новости.

Он отметил, что, по данным нидерландской платформы TTF, цены на топливо выросли примерно на 10%.

«Вместо того чтобы срочно сертифицировать крайне необходимый для газового снабжения трубопровод, федеральное агентство без какой-либо нужды затягивает ввод в эксплуатацию своим толкованием права», — добавил немецкий политик.

По данным биржи ICE Futures, спотовая цена на газ в Европе впервые с 26 октября выросла до $1046 за 1 тыс. куб. м.

Ранее регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2».

Он может быть сертифицирован как независимый оператор СП-2 лишь при условии реорганизации правовой формы.