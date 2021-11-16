Лавров обвинил ЕС в двойных стандартах в ситуации с мигрантами на границе Польши

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз демонстрирует двойные стандарты в ситуации с миграционным кризисом на белорусско-польской границе.
Лавров обвинил ЕС в двойных стандартах в ситуации с мигрантами на границе Польши
  • Reuters

Как отметил российский министр на пресс-конференции в Москве, во время средиземноморской волны мигрантов, балканской волны мигрантов ЕС пытался решать вопросы коллегиально.

«В данном случае, во-первых, Польша бесчинствует, а руководство в Брюсселе применяет настолько откровенные обнажённые двойные стандарты, что само не может не понимать, что ставит себя в очень неудобное положение», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что польские силовики задействовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водомёты против мигрантов на границе.

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