Лавров обвинил ЕС в двойных стандартах в ситуации с мигрантами на границе Польши
- Reuters
Как отметил российский министр на пресс-конференции в Москве, во время средиземноморской волны мигрантов, балканской волны мигрантов ЕС пытался решать вопросы коллегиально.
«В данном случае, во-первых, Польша бесчинствует, а руководство в Брюсселе применяет настолько откровенные обнажённые двойные стандарты, что само не может не понимать, что ставит себя в очень неудобное положение», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что польские силовики задействовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водомёты против мигрантов на границе.