Politico: Байден трижды отклонял пакет санкций против России как «недостаточно жёсткий»
- AP
«Когда чиновники Совета национальной безопасности обратились к президенту Джо Байдену с пакетом санкций, которые должны быть введены в отношении России в начале этого года, он трижды отправлял их им обратно», — заявляет издание.
По данным знакомых с ситуацией экс-чиновников США, санкционный пакет был отклонён как недостаточно жёсткий.
Ранее в исследовательской службе конгресса США предложили обсудить новые меры против российского экспорта вооружений.
Отмечается, что Москва якобы использует продажу оружия «для продвижения внешнеполитических интересов» и может таким образом «подорвать влияние» США.