Politico: Байден трижды отклонял пакет санкций против России как «недостаточно жёсткий»

Президент США Джо Байден трижды отклонял пакет санкций против России, считая, что предлагаемые меры недостаточно жёсткие, сообщает газета Politico.

«Когда чиновники Совета национальной безопасности обратились к президенту Джо Байдену с пакетом санкций, которые должны быть введены в отношении России в начале этого года, он трижды отправлял их им обратно», — заявляет издание.

По данным знакомых с ситуацией экс-чиновников США, санкционный пакет был отклонён как недостаточно жёсткий.

Ранее в исследовательской службе конгресса США предложили обсудить новые меры против российского экспорта вооружений.

Отмечается, что Москва якобы использует продажу оружия «для продвижения внешнеполитических интересов» и может таким образом «подорвать влияние» США.