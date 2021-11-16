Politico: Байден трижды отклонял пакет санкций против России как «недостаточно жёсткий»

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден трижды отклонял пакет санкций против России, считая, что предлагаемые меры недостаточно жёсткие, сообщает газета Politico.
Politico: Байден трижды отклонял пакет санкций против России как «недостаточно жёсткий»
  • AP

«Когда чиновники Совета национальной безопасности обратились к президенту Джо Байдену с пакетом санкций, которые должны быть введены в отношении России в начале этого года, он трижды отправлял их им обратно», — заявляет издание.

По данным знакомых с ситуацией экс-чиновников США, санкционный пакет был отклонён как недостаточно жёсткий.

Ранее в исследовательской службе конгресса США предложили обсудить новые меры против российского экспорта вооружений.

Отмечается, что Москва якобы использует продажу оружия «для продвижения внешнеполитических интересов» и может таким образом «подорвать влияние» США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить