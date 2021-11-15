В России не считают нужным обсуждать кризис на границе Белоруссии и Польши в ООН

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Россия считает, что нет необходимости выносить миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши на площадки ООН, заявил зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
В России не считают нужным обсуждать кризис на границе Белоруссии и Польши в ООН
  • AP

«ООН здесь абсолютно ни при чём. Поэтому выносить это, скажем, на какие-то ооновские площадки типа Совета Безопасности или Генеральной Ассамблеи, мы считаем, нет никакой необходимости», — приводит РИА Новости слова Полянского в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что вопрос заключается больше в проблемах внутри Евросоюза, чем в международных отношениях.

По его словам, то что на польской границе войска не пропускают мигрантов, противоречит принципам ЕС.

Ранее стало известно, что главы МИД стран Евросоюза согласовали введение пятого пакета санкций по Белоруссии.

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