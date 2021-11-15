Родственники назвали показанный CNN сюжет о «продаже замуж» девятилетней девочки в Афганистане сфабрикованным

Журналисты афганского издания Rukhshana Media сообщили, что члены семьи якобы проданной замуж в Афганистане девятилетней девочки, в том числе её отец, заявили, что история, рассказанная CNN, сфабрикована.

В сюжете американской телекомпании, опубликованном 2 ноября, утверждается, что Парвана Малик была «продана незнакомцу в качестве невесты». В материале говорится, что «покупатель» — 55-летний мужчина, а у родителей девочки «нет выбора» в свете ухудшающейся экономической ситуации в Афганистане.

CNN утверждает, что «Парвана — одна из многих молодых афганских девушек, проданных замуж на фоне ухудшения гуманитарного кризиса в стране», где «голод заставил некоторые семьи принимать душераздирающие решения».

Вместе с тем в беседе с журналистами портала Rukhshana отец девочки опроверг продажу ребёнка.

«Я не продавал её замуж», — сказал Абдул Малик в телефонном интервью спустя восемь дней после того, как сюжет был показан.

Он также рассказал, что должен был вернуть своему дяде 350 тыс. афгани (около $3,8 тыс.), в связи с чем девочка находилась у дяди в качестве гарантий уплаты долга.

При этом зрителям сюжета CNN рассказывают, как Малик принимает деньги от мужчины по имени Корбан «в обмен на свою дочь Парвану», а сумма сделки якобы составляет $2,2 тыс., отмечает портал. Сам Малик позднее рассказал, что деньги, которые он принял в ролике, в действительности были дополнительным займом, а журналисты CNN попросили его «воспроизвести перед ними этот эпизод».

В свою очередь, представитель американской телекомпании в комментарии журналистам из Rukhshana заявил, что репортажи составлены «опытными афганскими журналистами и сотрудниками CNN», хорошо знающими Афганистан.

Портал уточняет, что семья Малика уже четыре года живёт в лагере для внутренне перемещённых лиц в Калайи-Нау — столице провинции Бадгис, где проживают около 350 семей.

При этом представитель лагеря Джалил Хафиз описал Малика как «обнищавшего наркозависимого», который вместе с дядей поучаствовал в выдуманной истории, чтобы получить помощь.

«Вся история — это полная ложь», — подчеркнул местный мулла Ахмад Шах.

Как уточняет афганское издание, Малик заявил, что не получал денег от CNN в обмен на съёмки.