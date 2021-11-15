Эрдоган назвал себя самым опытным среди мировых лидеров

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодёжью в турецкой провинции Чанаккале заявил, что он является самым опытным среди мировых лидеров.
Эрдоган назвал себя самым опытным среди мировых лидеров
  • AP

Трансляция выступления Эрдогана велась в его Twitter.

«Я знаю мир. Среди сегодняшних лидеров я самый опытный. Говорю это не для того, чтобы хвалиться, а чтобы определить своё место среди других лидеров. Потому что для моего народа важно знать, кто есть кто», — цитирует его РИА Новости.

В октябре 2020 года агентство Anadolu сообщало, что президент Турции рекомендовал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону «проверить свою психику».

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