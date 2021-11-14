Глава МИД Турции посетит Иран с официальным визитом

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу совершит официальный визит в Иран 15 ноября.
Глава МИД Турции посетит Иран с официальным визитом
  • AP

Об этом сообщает турецкое внешнеполитическое ведомство.

«Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посетит Иран с официальным визитом 15 ноября по приглашению министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в ходе визита будут обсуждены все аспекты двусторонних отношений стран, а также состоится обмен мнениями по региональным и международным вопросам.

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что российская сторона готова обсуждать развитие военно-технического сотрудничества (ВТС) с Ираном.

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