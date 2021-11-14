В Британии заявили о противостоянии проекту «Северный поток — 2»

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Глава британского МИД Лиз Трасс в статье для издания The Sunday Telegraph призвала европейские страны объединиться в противостоянии строительству газопровода «Северный поток — 2», которое официально завершилось уже в сентябре.

«Я хочу, чтобы наши друзья по всей Европе присоединились к нам. Это означает быть вместе... в противостоянии строительству трубопровода «Северный поток — 2», — приводит её слова РИА Новости.

По мнению Трасс, газопровод может «подорвать европейскую безопасность, позволив России увеличить контроль над теми странами, которые полагаются на её газ».

Ранее замначальника департамента «Газпрома» Алексей Фиников заявил, что строительство «Северного потока — 2» завершено, газопровод уже готов к запуску.

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