В МИД оценили принятие в Третьем комитете ГА ООН резолюции о борьбе с героизацией нацизма

В МИД России сообщили, что 12 ноября в Нью-Йорке на заседании Третьего комитета 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе России была принята резолюция «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

Отмечается, что соавторами проекта стали 58 государств, включая Россию.

Как сообщили в министерстве, за резолюцию проголосовало 121 государство, против выступили две делегации (США и Украина), 53 страны от голосования воздержались.

«Надеемся, что одобрение данной резолюции пошлёт чёткий и ясный сигнал тем странам, в которых уже давно назрела необходимость принятия самых решительных мер по противодействию участившимся попыткам героизации нацизма, в том числе ветеранов ваффен-СС и разного рода коллаборационистов», — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что «вызывает крайнее недоумение и сожаление тот факт, что против данного документа вновь проголосовали США и Украина, в то время как делегации государств — членов ЕС воздержались при голосовании по проекту резолюции, поддержанному подавляющим большинством государств — членов ООН».