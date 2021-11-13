В МИД оценили принятие в Третьем комитете ГА ООН резолюции о борьбе с героизацией нацизма
- РИА Новости
Отмечается, что соавторами проекта стали 58 государств, включая Россию.
Как сообщили в министерстве, за резолюцию проголосовало 121 государство, против выступили две делегации (США и Украина), 53 страны от голосования воздержались.
«Надеемся, что одобрение данной резолюции пошлёт чёткий и ясный сигнал тем странам, в которых уже давно назрела необходимость принятия самых решительных мер по противодействию участившимся попыткам героизации нацизма, в том числе ветеранов ваффен-СС и разного рода коллаборационистов», — говорится в сообщении.
В МИД отметили, что «вызывает крайнее недоумение и сожаление тот факт, что против данного документа вновь проголосовали США и Украина, в то время как делегации государств — членов ЕС воздержались при голосовании по проекту резолюции, поддержанному подавляющим большинством государств — членов ООН».