В МИД оценили принятие в Третьем комитете ГА ООН резолюции о борьбе с героизацией нацизма

Короткая ссылка
В МИД России сообщили, что 12 ноября в Нью-Йорке на заседании Третьего комитета 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе России была принята резолюция «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».
В МИД оценили принятие в Третьем комитете ГА ООН резолюции о борьбе с героизацией нацизма
  • РИА Новости

Отмечается, что соавторами проекта стали 58 государств, включая Россию.

Как сообщили в министерстве, за резолюцию проголосовало 121 государство, против выступили две делегации (США и Украина), 53 страны от голосования воздержались.

«Надеемся, что одобрение данной резолюции пошлёт чёткий и ясный сигнал тем странам, в которых уже давно назрела необходимость принятия самых решительных мер по противодействию участившимся попыткам героизации нацизма, в том числе ветеранов ваффен-СС и разного рода коллаборационистов», — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что «вызывает крайнее недоумение и сожаление тот факт, что против данного документа вновь проголосовали США и Украина, в то время как делегации государств — членов ЕС воздержались при голосовании по проекту резолюции, поддержанному подавляющим большинством государств — членов ООН».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить