Блинкен заявил, что все пожелавшие уехать американцы покинули Афганистан

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что все пожелавшие покинуть Афганистан американцы к 10 ноября уехали из страну.

«По состоянию на 10 ноября всем американским гражданам, запросившим у правительства США помощь в том, чтобы покинуть Афганистан, а также выразившим такую готовность и предоставившим необходимые документы, была предоставлена такая возможность», — приводит РИА Новости его слова по итогам переговоров с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Ранее спецпредставитель по Афганистану Томас Уэст заявил, что США всерьёз не рассматривают возможность возобновления работы своего посольства в Кабуле.