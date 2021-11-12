Блинкен заявил, что все пожелавшие уехать американцы покинули Афганистан

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что все пожелавшие покинуть Афганистан американцы к 10 ноября уехали из страну.
Блинкен заявил, что все пожелавшие уехать американцы покинули Афганистан
  • Reuters

«По состоянию на 10 ноября всем американским гражданам, запросившим у правительства США помощь в том, чтобы покинуть Афганистан, а также выразившим такую готовность и предоставившим необходимые документы, была предоставлена такая возможность», — приводит РИА Новости его слова по итогам переговоров с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Ранее спецпредставитель по Афганистану Томас Уэст заявил, что США всерьёз не рассматривают возможность возобновления работы своего посольства в Кабуле.

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