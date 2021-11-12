Блинкен заявил, что все пожелавшие уехать американцы покинули Афганистан
- Reuters
«По состоянию на 10 ноября всем американским гражданам, запросившим у правительства США помощь в том, чтобы покинуть Афганистан, а также выразившим такую готовность и предоставившим необходимые документы, была предоставлена такая возможность», — приводит РИА Новости его слова по итогам переговоров с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.
Ранее спецпредставитель по Афганистану Томас Уэст заявил, что США всерьёз не рассматривают возможность возобновления работы своего посольства в Кабуле.