В США выразили обеспокоенность ситуацией на белорусско-польской границе
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«Мы очень обеспокоены действиями Белоруссии и тем, что происходит на границе с Польшей», — цитирует её РИА Новости.
По словам Харрис, «режим Лукашенко ведёт очень тревожную деятельность».
Вице-президент США добавила, что обсуждала сложившуюся ситуацию с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Ранее в МИД Германии сообщили, что ведут переговоры с Москвой в связи с ситуацией на белорусско-польской границе.