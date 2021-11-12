В США выразили обеспокоенность ситуацией на белорусско-польской границе

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Соединённые Штаты обеспокоены ситуацией с мигрантами на границе Польши и Белоруссии. Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис.
В США выразили обеспокоенность ситуацией на белорусско-польской границе
  • © Leonid Shcheglov/BelTA pool photo
  • AP

«Мы очень обеспокоены действиями Белоруссии и тем, что происходит на границе с Польшей», — цитирует её РИА Новости.

По словам Харрис, «режим Лукашенко ведёт очень тревожную деятельность».

Вице-президент США добавила, что обсуждала сложившуюся ситуацию с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Ранее в МИД Германии сообщили, что ведут переговоры с Москвой в связи с ситуацией на белорусско-польской границе.

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