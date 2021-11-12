Трамп заявил, что его эмиссар посетил границу Сербии и Косова
- Reuters
- © Jeenah Moon
«Сегодня мой посланник, посол Рик Гренелл, посетил границу Косова и Сербии, чтобы подчеркнуть важность соглашения (между Белградом и Приштиной. — RT)», — приводит РИА Новости заявление Трампа.
Он напомнил, что в бытность его президентом США Израиль нормализовал свои отношения с целым рядом арабских стран.
«Замечательные народы Сербии и Косова преодолели огромные препятствия на пути к экономической нормализации. Соглашения, посредником при которых выступила моя администрация, являются историческими, и их нельзя оставлять: на кону много жизней. Этот регион слишком важен, а люди ждали слишком долго, чтобы откладывать это в сторону… Мир возможен, не сдавайтесь. На кону долгосрочное процветание двух стран!» — отметил Трамп.
Ранее Трамп заявил, что, скорее всего, подождёт с решением о новом выдвижении в президенты Соединённых Штатов.