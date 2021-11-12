Трамп заявил, что его эмиссар посетил границу Сербии и Косова

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его эмиссар посетил фактическую границу между Сербией и Косовым.

«Сегодня мой посланник, посол Рик Гренелл, посетил границу Косова и Сербии, чтобы подчеркнуть важность соглашения (между Белградом и Приштиной. — RT)», — приводит РИА Новости заявление Трампа.

Он напомнил, что в бытность его президентом США Израиль нормализовал свои отношения с целым рядом арабских стран.

«Замечательные народы Сербии и Косова преодолели огромные препятствия на пути к экономической нормализации. Соглашения, посредником при которых выступила моя администрация, являются историческими, и их нельзя оставлять: на кону много жизней. Этот регион слишком важен, а люди ждали слишком долго, чтобы откладывать это в сторону… Мир возможен, не сдавайтесь. На кону долгосрочное процветание двух стран!» — отметил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что, скорее всего, подождёт с решением о новом выдвижении в президенты Соединённых Штатов.