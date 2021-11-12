Трамп заявил, что его эмиссар посетил границу Сербии и Косова

Короткая ссылка
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его эмиссар посетил фактическую границу между Сербией и Косовым.
Трамп заявил, что его эмиссар посетил границу Сербии и Косова
  • Reuters
  • © Jeenah Moon

«Сегодня мой посланник, посол Рик Гренелл, посетил границу Косова и Сербии, чтобы подчеркнуть важность соглашения (между Белградом и Приштиной. — RT)», — приводит РИА Новости заявление Трампа.

Он напомнил, что в бытность его президентом США Израиль нормализовал свои отношения с целым рядом арабских стран.

«Замечательные народы Сербии и Косова преодолели огромные препятствия на пути к экономической нормализации. Соглашения, посредником при которых выступила моя администрация, являются историческими, и их нельзя оставлять: на кону много жизней. Этот регион слишком важен, а люди ждали слишком долго, чтобы откладывать это в сторону… Мир возможен, не сдавайтесь. На кону долгосрочное процветание двух стран!» — отметил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что, скорее всего, подождёт с решением о новом выдвижении в президенты Соединённых Штатов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить