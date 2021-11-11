Премьер Саксонии заявил о необходимости прекратить «игры» вокруг «Северного потока — 2»

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Премьер-министр немецкой Саксонии Михаэль Кречмер заявил о неуместности «игр» вокруг проекта «Северный поток — 2».
Премьер Саксонии заявил о необходимости прекратить «игры» вокруг «Северного потока — 2»
  • Reuters

«Мы должны говорить друг с другом, работать друг с другом, прекратить мелкие игры вокруг, например, «Северного потока — 2»,  — заявил Кречмер, отвечая на вопрос о перспективах отношений между Германией и Россией.

Как пишет РИА Новости, он также отметил, что важно оставаться в диалоге, пытаться постоянно инициировать новые совместные проекты.

Ранее заместитель начальника департамента «Газпрома» Алексей Фиников заявил, что строительство «Северного потока — 2» завершено, газопровод уже готов к запуску.

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