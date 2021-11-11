Правительство Чехии подало в отставку

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Чешское правительство премьер-министра Андрея Бабиша подало в отставку. Об этом он сообщил на пресс-конференции.
Правительство Чехии подало в отставку
  • Reuters

«Вчера состоялось организационное заседание нового состава парламента, избраны его руководящие органы. В связи с этим я направил президенту республики Милошу Земану письменное прошение об отставке нашего кабинета. Ожидаю, что он поручит нам выполнять обязанности до тех пор, пока будет сформирован новый кабмин», — цитирует его РИА Новости.

8 ноября победившие на парламентских выборах в Чехии пять либеральных партий подписали соглашение о создании коалиционного правительства страны.

Президент республики Милош Земан поручил главе Гражданской демократической партии Петру Фиале сформировать новый кабмин.

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