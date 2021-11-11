СБ ООН призвал к прекращению насилия в Мьянме

Совет Безопасности ООН принял заявление по ситуации в Мьянме, призывающее остановить насилие и обеспечить безопасность.

«Члены Совета Безопасности выразили глубокую обеспокоенность ростом насилия в Мьянме в последнее время. Они призвали к немедленному прекращению насилия и обеспечению безопасности гражданских лиц», — цитирует ТАСС заявление.

Члены СБ ООН заявили о поддержке усилий АСЕАН по урегулированию в стране.

27 сентября постоянный представитель Афганистана в ООН Гулям Исхакзай и постоянный представитель Мьянмы Чжо Мо Тун отказались от выступления на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.