СБ ООН призвал к прекращению насилия в Мьянме

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Совет Безопасности ООН принял заявление по ситуации в Мьянме, призывающее остановить насилие и обеспечить безопасность.
СБ ООН призвал к прекращению насилия в Мьянме
  • Reuters
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«Члены Совета Безопасности выразили глубокую обеспокоенность ростом насилия в Мьянме в последнее время. Они призвали к немедленному прекращению насилия и обеспечению безопасности гражданских лиц», — цитирует ТАСС заявление.

Члены СБ ООН заявили о поддержке усилий АСЕАН по урегулированию в стране.

27 сентября постоянный представитель Афганистана в ООН Гулям Исхакзай и постоянный представитель Мьянмы Чжо Мо Тун отказались от выступления на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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