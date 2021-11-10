КНР и США подписали декларацию об активизации работы по климату
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«Сегодня вечером Китай и США представили совместную китайско-американскую глазговскую декларацию по активизации работы по климату в 2020-х годах», — приводит РИА Новости слова Се Чжэньхуа.
По словам Чжэньхуа, Китай и США с начала этого года провели около 30 виртуальных встреч, а также встречи в Китае и Великобритании.
Отмечается, что декларация предусматривает конкретные меры, которые будут способствовать достижению целей Парижского соглашения по климату.
Ранее сообщалось, что США и Россия обсудили сокращение выбросов метана.