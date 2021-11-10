КНР и США подписали декларацию об активизации работы по климату

Спецпредставитель КНР по климату Се Чжэньхуа заявил, что Китай и США подписали декларацию об активизации работы по преодолению климатического кризиса.

«Сегодня вечером Китай и США представили совместную китайско-американскую глазговскую декларацию по активизации работы по климату в 2020-х годах», — приводит РИА Новости слова Се Чжэньхуа.

По словам Чжэньхуа, Китай и США с начала этого года провели около 30 виртуальных встреч, а также встречи в Китае и Великобритании.

Отмечается, что декларация предусматривает конкретные меры, которые будут способствовать достижению целей Парижского соглашения по климату.

Ранее сообщалось, что США и Россия обсудили сокращение выбросов метана.