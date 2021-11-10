Мать объявленного в розыск ФБР барнаульца заявила, что сын не выходит на связь

Россиянин, которого ФБР объявило в розыск по обвинению в кибермошенничестве на сумму $13 млн, перестал выходить на связь.

Мать 28-летнего Евгения Полянина рассказала RT, что не может до него дозвониться.

«Я просто в шоке, второй день живу на таблетках, не могу поверить в эти обвинения. Я сама тоже живу в Барнауле, но с тех пор, как появилась информация, что сына объявили в розыск, я с ним так и не разговаривала: он не выходит на связь, не берёт трубку», — заявила она.

По её словам, нынешняя работа её сына вообще не связана с программированием.

В российских правоохранительных органах сообщили RT, что розыск мужчины в России возможен только после запроса Интерпола, а на данный момент его не поступало.

Подробнее — в материале RT.