Русский дом в Никосии провёл тренинг для волонтёров по вопросам домашнего насилия

На Кипре начался цикл семинаров для волонтёров, первый из которых посвятили вопросам сексуального и домашнего насилия, его организовали в Русском доме в Никосии, сообщило Россотрудничество.

«Представитель Ассоциации по предотвращению преступлений в семье Никос Стасопулос рассказал, что делать, если человек стал жертвой, какие у него есть права, какая помощь требуется таким людям и как её можно получить», — отметили в пресс-службе.

Как уточняется, участниками тренинга стали молодые люди в возрасте до 30 лет, преимущественно женщины.

По итогам обучения они получат сертификат волонтёра европейского образца от ассоциации.

14 и 21 ноября на английском языке волонтёрам объяснят, как помочь мигрантам интегрироваться в местное сообщество, а 28 ноября на русском языке семейный психолог расскажет об опасности стрессовых ситуаций на работе и как их можно избегать.