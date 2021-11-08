Румыния обсудит с США увеличение американского присутствия в стране

Короткая ссылка
Румыния планирует обсудить с США наращивание американского присутствия в стране, заявил глава румынского МИД Богдан Ауреску.
Румыния обсудит с США увеличение американского присутствия в стране
  • Reuters
  • © David Mdzinarishvili

Перед встречей с госсекретарём Энтони Блинкеном Ауреску заявил, что стороны намерены обсудить, как углубить «замечательное политическое сотрудничество и сотрудничество в области безопасности» двух стран.

«Мы подчеркнём важность тесной координации для переговоров о новой стратегической концепции НАТО, для дальнейшего консолидирования наших сдерживающих и оборонных позиций по всему восточному флангу, особенно в Чёрном море, а также роста присутствия США в регионе, и в том числе в Румынии», — сказал румынский министр.

В октябре глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что НАТО на фоне заявлений о сдерживании России стягивает силы к границам страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить