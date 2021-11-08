Румыния обсудит с США увеличение американского присутствия в стране

Румыния планирует обсудить с США наращивание американского присутствия в стране, заявил глава румынского МИД Богдан Ауреску.

Перед встречей с госсекретарём Энтони Блинкеном Ауреску заявил, что стороны намерены обсудить, как углубить «замечательное политическое сотрудничество и сотрудничество в области безопасности» двух стран.

«Мы подчеркнём важность тесной координации для переговоров о новой стратегической концепции НАТО, для дальнейшего консолидирования наших сдерживающих и оборонных позиций по всему восточному флангу, особенно в Чёрном море, а также роста присутствия США в регионе, и в том числе в Румынии», — сказал румынский министр.

В октябре глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что НАТО на фоне заявлений о сдерживании России стягивает силы к границам страны.