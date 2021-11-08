Кабулов рассказал детали планирующегося визита спецпредставителя США в Москву

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Директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов рассказал о намерении спецпредставителя США по Афганистану Томаса Уэста обсудить во время своего визита в Россию ситуацию, которая в настоящий момент складывается в Афганистане.
Кабулов рассказал детали планирующегося визита спецпредставителя США в Москву
  • Reuters

«Будем продолжать работу после встречи расширенной тройки в Исламабаде 11 ноября», — приводит РИА Новости заявление Кабулова.

Ранее в российском МИД сообщали, что Уэст намерен посетить Москву в ноябре.

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