Кабулов рассказал детали планирующегося визита спецпредставителя США в Москву

Директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов рассказал о намерении спецпредставителя США по Афганистану Томаса Уэста обсудить во время своего визита в Россию ситуацию, которая в настоящий момент складывается в Афганистане.

Reuters

«Будем продолжать работу после встречи расширенной тройки в Исламабаде 11 ноября», — приводит РИА Новости заявление Кабулова. Ранее в российском МИД сообщали, что Уэст намерен посетить Москву в ноябре.