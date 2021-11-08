Замглавы МИД Грушко обсудил с представителем МИД Бельгии отношения России и НАТО

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В Москве состоялся очередной раунд российско-бельгийских политических консультаций заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко с директором по политическим вопросам, генеральным директором по многосторонним делам МИД Бельгии Акселем Кенесом.
Замглавы МИД Грушко обсудил с представителем МИД Бельгии отношения России и НАТО
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что «в ходе встречи подробно обсуждались состояние и перспективы российско-бельгийских отношений».

В МИД заявили, что «стороны подтвердили обоюдный настрой придать импульс политическому диалогу».

«Было отмечено, что даже в период санитарно-эпидемиологического кризиса России и Бельгии удалось поддерживать реализацию совместных проектов в области энергетики и транспорта, в алмазно-бриллиантовом секторе, а также в сфере культуры. Состоялся обстоятельный и углублённый обмен мнениями по проблематике европейской безопасности, отношений России с ЕС, HATО, ситуации в ОБСЕ и Совете Европы. Стороны согласились, что, несмотря на существующие проблемы, диалог Россия — ЕС сохраняет актуальность для обеспечения стратегической стабильности и безопасности на европейском континенте», — говорится в сообщении.

В министерстве заявили, что «среди региональных проблем стороны уделили особое внимание развитию ситуации на Украине и в Афганистане».

Также сообщается, что «в контексте урегулирования конфликта на Украине подтверждено понимание необходимости неукоснительного соблюдения Минских соглашений, остающихся единственной международно признанной правовой основой для разрешения внутренних противоречий в этой стране».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в отношениях с НАТО российская сторона привыкла готовиться к любым провокациям.

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