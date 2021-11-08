В США несколько университетов объявили эвакуацию из-за угрозы взрывов

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В ряде американских университетов была объявлена эвакуация в связи с сообщениями об угрозе взрывов.

«Служба общественной безопасности Колумбийского университета объявила об угрозе взрыва в зданиях университета», — сообщается в Twitter-аккаунте вуза.

Отмечается, что правоохранительные органы Нью-Йорка проводят расследование.

«Полиция получила сообщение о том, что закладываются бомбы», — говорится в сообщении Корнелльского университета

Студентов призывают держаться подальше от центрального кампуса, где продолжают работу сотрудники правопорядка.

В июне сообщалось, что на юге Чехии более тысячи человек были эвакуированы в связи с обнаружением в одном из жилых кварталов авиабомбы времён Второй мировой войны.

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