В США несколько университетов объявили эвакуацию из-за угрозы взрывов
«Служба общественной безопасности Колумбийского университета объявила об угрозе взрыва в зданиях университета», — сообщается в Twitter-аккаунте вуза.
Отмечается, что правоохранительные органы Нью-Йорка проводят расследование.
«Полиция получила сообщение о том, что закладываются бомбы», — говорится в сообщении Корнелльского университета
Студентов призывают держаться подальше от центрального кампуса, где продолжают работу сотрудники правопорядка.
В июне сообщалось, что на юге Чехии более тысячи человек были эвакуированы в связи с обнаружением в одном из жилых кварталов авиабомбы времён Второй мировой войны.