У вице-премьера Хорватии выявили коронавирус

Вице-премьер Хорватии, министр финансов Здравко Марич прошёл тестирование на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 и получил положительный результат.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на правительство страны.

«Вице-премьер, министр финансов Здравко Марич в минувшие выходные протестировался на COVID-19 из личной ответственности и с учётом того, что у одного из членов его семьи развились симптомы, и получил положительный результат», — говорится в сообщении.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.