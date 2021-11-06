В Британии за сутки выявили более 30 тысяч случаев коронавируса

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В Великобритании за минувшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у 30 693 человек, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране достигло 9 272 066.
В Британии за сутки выявили более 30 тысяч случаев коронавируса
  • РИА Новости

Об этом свидетельствуют данные британского правительства.

За прошедшие 24 часа в стране от COVID-19 скончались 155 человек, в результате чего общее число умерших от этого заболевания в Соединённом Королевстве достигло 141 743.

Ранее Управление национальной статистики Великобритании сообщило, что у девяти из десяти совершеннолетних жителей страны выработаны антитела к коронавирусу.

В октябре врач-диетолог Римма Мойсенко в беседе с Nation News назвала продукты, полезные во время реабилитации после COVID-19.

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