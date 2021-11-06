Более 100 человек погибли при взрыве бензовоза в Сьерра-Леоне

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Свыше 100 человек скончались в результате взрыва бензовоза в столице Сьерра-Леоне Фритауне.
Более 100 человек погибли при взрыве бензовоза в Сьерра-Леоне
  • Reuters

Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на полицию.

Уточняется, что взрыв произошёл в результате столкновения бензовоза и грузовика.

По словам очевидцев, в момент взрыва у места аварии скопилось множество людей, вышедших собрать пролитое топливо.

В столичном морге заявили агентству, что к настоящему времени туда доставлено 95 тел.

В августе 2019 года сообщалось, что в Уганде в результате взрыва бензовоза погибли по меньшей мере десять человек.

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