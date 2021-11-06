Bild: в ФРГ вооружённый злоумышленник напал на людей в поезде

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Три человека получили ножевые ранения в результате нападения неизвестного на людей в скором поезде в Германии.
Bild: в ФРГ вооружённый злоумышленник напал на людей в поезде
  • Reuters

Об этом сообщает Bild.

Инцидент произошёл в округе Верхний Пфальц в Баварии. Подозреваемый в нападении задержан. Им является 27-летний мужчина арабского происхождения.

По данным издания, злоумышленник вёл себя неадекватно в момент происшествия. В настоящий момент следователи исключают террористический мотив преступления.

Есть информация, что у нападавшего могли быть сообщники, эти данные проверяются.

Ранее сообщалось, что в результате нападения мужчины с луком и стрелами в норвежском городе Конгсберге погибли пять человек.

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