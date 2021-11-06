Захарова прокомментировала массовые протесты в Лондоне

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала массовые протесты, произошедшие в Лондоне.

Захарова опубликовала в Telegram видео из Лондона, на которых видно, как правоохранители силой теснят толпу митингующих, в том числе журналистов, освещающих происходящее.

«Обычно в таких случаях британские коллеги пишут посты следующего содержания: «Потрясены насилием, применённым сегодня против мирных протестующих и журналистов в России». На видео Британия», — написала дипломат.

Она выразила надежду на то, что «в Лондоне не будут стесняться и посвятят эту незатейливую агитку самим себе».

По словам представителя МИД России, «на британских просторах разворачивается очередная правочеловеческая пастораль».

Ранее сообщалось, что в Лондоне задержаны по меньшей мере 12 участников «Марша миллиона масок», который проходит под руководством движения Anonymous.