Захарова прокомментировала массовые протесты в Лондоне

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала массовые протесты, произошедшие в Лондоне.
Захарова прокомментировала массовые протесты в Лондоне
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Захарова опубликовала в Telegram видео из Лондона, на которых видно, как правоохранители силой теснят толпу митингующих, в том числе журналистов, освещающих происходящее.

«Обычно в таких случаях британские коллеги пишут посты следующего содержания: «Потрясены насилием, применённым сегодня против мирных протестующих и журналистов в России». На видео Британия», — написала дипломат.

Она выразила надежду на то, что «в Лондоне не будут стесняться и посвятят эту незатейливую агитку самим себе».

По словам представителя МИД России, «на британских просторах разворачивается очередная правочеловеческая пастораль».

Ранее сообщалось, что в Лондоне задержаны по меньшей мере 12 участников «Марша миллиона масок», который проходит под руководством движения Anonymous.

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