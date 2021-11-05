Le Parisien: суд приговорил экс-помощника Макрона к трём годам тюрьмы

Исправительный суд Парижа приговорил экс-помощника президента Франции Александра Беналла к трём годам лишения свободы по ряду обвинений, выдвинутых после его участия в разгоне демонстрации 1 мая 2018 года.

Об этом сообщает газета Le Parisien.

Как отмечается, Беналла было предъявлено в общей сложности 12 обвинений, включая насильственные действия против демонстрантов, вмешательство в работу полиции и незаконное использование дипломатических паспортов.

По данным издания, прокуратура просила для него полтора года лишения свободы условно, штраф в размере €500, а также запрет на протяжении пяти лет занимать государственные должности и на протяжении десяти лет носить оружие.

В сентябре суд в Париже приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к году тюрьмы по делу о незаконном финансировании избирательной кампании.