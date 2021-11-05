Le Parisien: суд приговорил экс-помощника Макрона к трём годам тюрьмы
- Reuters
Об этом сообщает газета Le Parisien.
Как отмечается, Беналла было предъявлено в общей сложности 12 обвинений, включая насильственные действия против демонстрантов, вмешательство в работу полиции и незаконное использование дипломатических паспортов.
По данным издания, прокуратура просила для него полтора года лишения свободы условно, штраф в размере €500, а также запрет на протяжении пяти лет занимать государственные должности и на протяжении десяти лет носить оружие.
В сентябре суд в Париже приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к году тюрьмы по делу о незаконном финансировании избирательной кампании.