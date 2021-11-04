Четыре человека погибли в результате теракта в Колумбии

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Четыре человека, включая трёх солдат, погибли в результате теракта в Колумбии, сообщил президент страны Иван Дуке.
Четыре человека погибли в результате теракта в Колумбии
  • AFP
  • © CREDITLEONARDO MUNOZ

«Осуждаем террористический акт на дороге между Пас-де-Арипоро и Ато-Коросаль, Касанаре, в результате которого были убиты 3 героя колумбийской армии и одно гражданское лицо», — написал Дуке в своём Twitter.

Он отметил, что силы безопасности найдут виновных.

24 октября полиция Колумбии в рамках совместной операции с военными задержала главу преступной группировки «Клан залива», занимающейся наркоторговлей, Дайро Усугу по прозвищу Отоньель.

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