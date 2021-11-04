Четыре человека погибли в результате теракта в Колумбии

Четыре человека, включая трёх солдат, погибли в результате теракта в Колумбии, сообщил президент страны Иван Дуке.

«Осуждаем террористический акт на дороге между Пас-де-Арипоро и Ато-Коросаль, Касанаре, в результате которого были убиты 3 героя колумбийской армии и одно гражданское лицо», — написал Дуке в своём Twitter.

Repudiamos el atentado terrorista en la vía entre Paz de Ariporo y Hato Corozal, Casanare, que dejó 3 héroes del @COL_EJERCITO y un civil asesinados. Expresamos nuestras profundas condolencias a familiares y solidaridad a los heridos. La #FuerzaPública dará con los responsables. pic.twitter.com/Y676Q5dN7a — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) November 3, 2021

Он отметил, что силы безопасности найдут виновных.

24 октября полиция Колумбии в рамках совместной операции с военными задержала главу преступной группировки «Клан залива», занимающейся наркоторговлей, Дайро Усугу по прозвищу Отоньель.