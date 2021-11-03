Россиян не было на борту разбившегося в Южном Судане Ан-26

Российских граждан на борту разбившегося в Южном Судане грузового самолёта Ан-26 не было.

«В связи с обращениями российских средств массовой информации посольство сообщает, что на борту разбившегося 2 ноября близ столицы Южного Судана Джубы грузового самолёта Ан-26, выполнявшего рейс по доставке дизельного топлива в населённый пункт Мабан штата Верхний Нил, российских граждан не было», — приводит РИА Новости сообщение российского посольства.

Грузовой самолёт Ан-26 разбился во вторник, 2 ноября, в аэропорту Джубы, столицы Южного Судана. Как сообщил директор аэропорта Кур-Куол, в результате крушения погибли пять человек.

Отмечалось, что это могли быть россияне.