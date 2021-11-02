Посольство России прокомментировало данные о крушении грузового Ан-26 в Южном Судане
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя посольства России в Уганде и Южном Судане (по совместительству).
«Мы в курсе этой ситуации, но с нами никто не связывался. Пока информации нет, были ли на борту граждане России», — заявили в диппредставительстве.
Российские дипломаты выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее агентство Associated Press со ссылкой на директора аэропорта Кур-Куол сообщило, что пять человек, включая двоих россиян, погибли в результате крушения грузового Ан-26 в столице Южного Судана.