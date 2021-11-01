В Йемене в результате обстрела хуситами провинции Мариб погибли 29 человек

Короткая ссылка
Как минимум 29 человек погибли в результате ракетного обстрела сторонниками йеменского движения «Ансар Аллах» района Аль-Джуба в йеменской провинции Мариб. Об этом сообщил министр информации страны Муаммар аль-Ирьяни.

«Убито 29 мирных жителей», — написал министр в своём Twitter-аккаунте.

По его словам, хуситы обстреляли жилые кварталы в районе Аль-Джуба, к югу от провинции Мариб.

Ирьяни добавил, что две баллистические ракеты поразили мечеть.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии ликвидировали заминированный беспилотный летательный аппарат, запущенный мятежниками-хуситами из йеменского движения «Ансар Аллах» по аэропорту города Абха.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить