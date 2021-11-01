В Йемене в результате обстрела хуситами провинции Мариб погибли 29 человек

Как минимум 29 человек погибли в результате ракетного обстрела сторонниками йеменского движения «Ансар Аллах» района Аль-Джуба в йеменской провинции Мариб. Об этом сообщил министр информации страны Муаммар аль-Ирьяни.

«Убито 29 мирных жителей», — написал министр в своём Twitter-аккаунте. По его словам, хуситы обстреляли жилые кварталы в районе Аль-Джуба, к югу от провинции Мариб. Ирьяни добавил, что две баллистические ракеты поразили мечеть. Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии ликвидировали заминированный беспилотный летательный аппарат, запущенный мятежниками-хуситами из йеменского движения «Ансар Аллах» по аэропорту города Абха.