В Йемене в результате обстрела хуситами провинции Мариб погибли 29 человек
«Убито 29 мирных жителей», — написал министр в своём Twitter-аккаунте.
По его словам, хуситы обстреляли жилые кварталы в районе Аль-Джуба, к югу от провинции Мариб.
Ирьяни добавил, что две баллистические ракеты поразили мечеть.
Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии ликвидировали заминированный беспилотный летательный аппарат, запущенный мятежниками-хуситами из йеменского движения «Ансар Аллах» по аэропорту города Абха.