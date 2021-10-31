Страны G20 договорились содействовать восстановлению сферы туризма

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Страны G20 договорились оказывать поддержку восстановлению сферы туризма, которая серьёзно пострадала в результате пандемии коронавируса.
Страны G20 договорились содействовать восстановлению сферы туризма
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

Об этом говорится в декларации по итогам состоявшегося в Риме саммита.

«Опираясь на работу, проделанную в 2020 году, мы продолжим поддерживать быстрое, устойчивое и всеобъемлющее восстановление сектора туризма, который является одним из наиболее пострадавших от пандемии», — приводит ТАСС текст документа.

Как отмечается, страны G20 обязуются принимать меры в отношении безопасного и беспрепятственного передвижения, а также цифровизации области туризма.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия призывает другие государства работать сообща для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.

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