Страны G20 договорились содействовать восстановлению сферы туризма

Страны G20 договорились оказывать поддержку восстановлению сферы туризма, которая серьёзно пострадала в результате пандемии коронавируса.

Об этом говорится в декларации по итогам состоявшегося в Риме саммита.

«Опираясь на работу, проделанную в 2020 году, мы продолжим поддерживать быстрое, устойчивое и всеобъемлющее восстановление сектора туризма, который является одним из наиболее пострадавших от пандемии», — приводит ТАСС текст документа.

Как отмечается, страны G20 обязуются принимать меры в отношении безопасного и беспрепятственного передвижения, а также цифровизации области туризма.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия призывает другие государства работать сообща для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.