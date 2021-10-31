В Камбодже одобрили применение вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт»

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В Камбодже зарегистрировали российские вакцины против коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт». Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.
В Камбодже одобрили применение вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт»
  • Reuters

Заявление опубликовано на странице вакцины «Спутник V» в Twitter.

«Камбоджа стала 71-м государством, в котором одобрено применение вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

В стране также одобрили применение однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».

Как уточняется, общая численность населения всех стран, одобривших российскую вакцину, составляет 4 млрд, или более 50% населения Земли.

Ранее сообщалось, что управление по лекарственным средствам Египта (Egyptian Drug Authority) одобрило для применения российскую однокомпонентную вакцину против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник Лайт».

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