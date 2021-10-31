В Камбодже одобрили применение вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт»

В Камбодже зарегистрировали российские вакцины против коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт». Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

Reuters