В Камбодже одобрили применение вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт»
- Reuters
Заявление опубликовано на странице вакцины «Спутник V» в Twitter.
«Камбоджа стала 71-м государством, в котором одобрено применение вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.
В стране также одобрили применение однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».
Как уточняется, общая численность населения всех стран, одобривших российскую вакцину, составляет 4 млрд, или более 50% населения Земли.
Ранее сообщалось, что управление по лекарственным средствам Египта (Egyptian Drug Authority) одобрило для применения российскую однокомпонентную вакцину против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник Лайт».