AFP: лидер талибов Хайбатулла Ахундзада впервые выступил на публике

Лидер «Талибана»* Хайбатулла Ахундзада впервые за всё время руководства радикальным движением появился на публике и выступил в медресе афганского города Кандагар перед «храбрыми солдатами и учениками».

Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителей «Талибана».

Мероприятие прошло в условиях жёстких мер безопасности, поэтому фото- и видеосъёмка не велась, однако в аккаунтах талибов в соцсетях появилась 10-минутная аудиозапись выступления Ахундзады.

Как уточняется, речь лидера талибов несла лишь «религиозный посыл» и не содержала политических заявлений.

Агентство отмечает, что заявления Ахундзады, который, согласно распространённому мнению, занимает пост духовного лидера движения, а не военачальника, могут послужить поводом для спекуляций о том, что он «планирует занять более центральную роль в руководстве новым правительством».

Taliban supreme leader Haibatullah Akhundzada visited Darul Uloom Hakimah madrassa to "speak to his brave soldiers and disciples," Taliban officials say



No pictures emerged, but a 10-minute audio is shared by Taliban social media https://t.co/pSrnINhBH5 — AFP News Agency (@AFP) October 31, 2021

Хайбатулла Ахундзада стал лидером талибов в 2016 году — после того, как в результате удара беспилотника был ликвидирован его предшественник Ахтар Мансур.

* «Талибан» — террористическая группировка, запрещённая на территории России.