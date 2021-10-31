AFP: лидер талибов Хайбатулла Ахундзада впервые выступил на публике

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Лидер «Талибана»* Хайбатулла Ахундзада впервые за всё время руководства радикальным движением появился на публике и выступил в медресе афганского города Кандагар перед «храбрыми солдатами и учениками».
AFP: лидер талибов Хайбатулла Ахундзада впервые выступил на публике
  • © Afghan Islamic Press via AP

Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителей «Талибана».

Мероприятие прошло в условиях жёстких мер безопасности, поэтому фото- и видеосъёмка не велась, однако в аккаунтах талибов в соцсетях появилась 10-минутная аудиозапись выступления Ахундзады.

Как уточняется, речь лидера талибов несла лишь «религиозный посыл» и не содержала политических заявлений.

Агентство отмечает, что заявления Ахундзады, который, согласно распространённому мнению, занимает пост духовного лидера движения, а не военачальника, могут послужить поводом для спекуляций о том, что он «планирует занять более центральную роль в руководстве новым правительством».

Хайбатулла Ахундзада стал лидером талибов в 2016 году — после того, как в результате удара беспилотника был ликвидирован его предшественник Ахтар Мансур.

* «Талибан» — террористическая группировка, запрещённая на территории России.

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