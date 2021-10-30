Двое сирийских военных получили ранения в результате удара по пригороду Дамаска

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В результате ракетной атаки на пригород Дамаска со стороны Голанских высот двое сирийских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщили в командовании армии САР.
Двое сирийских военных получили ранения в результате удара по пригороду Дамаска
  • Reuters

«Сегодня утром, около 11:17, Израиль нанёс удары ракетами класса «земля —земля» со стороны севера оккупированной Палестины по ряду объектов в пригороде Дамаска», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, сирийские ПВО отразили атаки и сбили несколько ракет.

В результате удара двое военнослужащих САР получили ранения.

Ранее появилась информация о том, что средства противовоздушной обороны отражают ракетную атаку в районе Дамаска.

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