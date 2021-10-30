CBS: полиция усилила меры безопасности в пригородах Вашингтона
- AP
- © John C. Clark
Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на собственные источники.
По его данным, правоохранительные органы получили предупреждение о потенциальной угрозе для торговых центров, находящихся в пригородах Вашингтона.
Согласно информации телеканала, усиленные меры безопасности будут действовать по меньшей мере в ближайшие дни.
20 октября сообщалось, что полиция Капитолия перекрыла ряд дорог в Вашингтоне из-за угрозы взрыва в Министерстве труда США.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.