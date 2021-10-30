CBS: полиция усилила меры безопасности в пригородах Вашингтона

Полиция штата Вирджиния усилила свое присутствие на ключевых объектах в прилегающих к американской столице районах из-за потенциальной угрозы, связанной с террористической группировкой «Исламское государство»*.

Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на собственные источники.

По его данным, правоохранительные органы получили предупреждение о потенциальной угрозе для торговых центров, находящихся в пригородах Вашингтона.

Согласно информации телеканала, усиленные меры безопасности будут действовать по меньшей мере в ближайшие дни.

20 октября сообщалось, что полиция Капитолия перекрыла ряд дорог в Вашингтоне из-за угрозы взрыва в Министерстве труда США.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.