В Аргентине отменят ограничения на массовые мероприятия для привитых от COVID-19

Власти Аргентины отменят введенные из-за пандемии ограничения на массовые мероприятия с 16 ноября для привитых от коронавируса.

Об этом рассказала министр здравоохранения страны Карла Виссотти, сообщает La Nacion.

«С 1 октября публика вернулась на стадионы с заполняемостью на 50%, и теперь мы объявляем, что с 16 ноября заполняемость на массовых мероприятиях, не только на футболе, может быть на 100%», — сообщила она.

По её словам, на массовые мероприятия будут допускаться посетители, получившие как минимум одну дозу вакцины от коронавируса.

Ранее стало известно, что Аргентина откроется для привитых иностранных туристов с 1 ноября.