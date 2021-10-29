В России высказались о приверженности США формуле Горбачёва — Рейгана

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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона высоко ценит приверженность администрации США Джо Байдена формуле Горбачёва — Рейгана о том, что в ядерной войне не будет победителей.
В России высказались о приверженности США формуле Горбачёва — Рейгана
  • РИА Новости

«Конечно, мы ценим, что администрация Байдена переподтвердила знаменитую формулу Горбачёва — Рейгана о том, что ядерная война не увидит победителей и никто не победит в (не дай Бог!) ядерной войне», — цитирует дипломата РИА Новости.

Он назвал позицию американской стороны «очень позитивным сигналом».

Ранее президент России Владимир Путин заявил об огромной ответственности, лежащей на ядерных державах и призвал не забывать, что в случае новой мировой войны существует угроза полного взаимного уничтожения.

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