Путин назначил Андрея Лопухова послом России на Мальте

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Президент России Владимир Путин назначил новым послом на Мальте Андрея Лопухова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Путин назначил Андрея Лопухова послом России на Мальте
  • РИА Новости

«Назначить Лопухова Андрея Георгиевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Мальта», — говорится в указе.

Другим указом Путин освободил от должности Владимира Малыгина.

«Освободить Малыгина Владимира Ардалионовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Мальта», — сообщается в указе президента.

Ранее Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде.

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