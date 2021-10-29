Путин назначил Андрея Лопухова послом России на Мальте
- РИА Новости
«Назначить Лопухова Андрея Георгиевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Мальта», — говорится в указе.
Другим указом Путин освободил от должности Владимира Малыгина.
«Освободить Малыгина Владимира Ардалионовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Мальта», — сообщается в указе президента.
Ранее Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде.