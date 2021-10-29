Путин назначил Андрея Лопухова послом России на Мальте

Президент России Владимир Путин назначил новым послом на Мальте Андрея Лопухова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Лопухова Андрея Георгиевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Мальта», — говорится в указе.

Другим указом Путин освободил от должности Владимира Малыгина.

«Освободить Малыгина Владимира Ардалионовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Мальта», — сообщается в указе президента.

Ранее Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде.